Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ, опередив Эйсебио

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории страны на чемпионатах мира, оформив дубль в ворота Узбекистана в матче 2-го тура группы K ЧМ-2026. Команды играют в эти минуты на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра работает Джалал Джайед (Марокко). На момент написания новости счёт 3:0 в пользу португальцев. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Роналду довёл число голов на ЧМ до 10. Ранее лучшим бомбардиром в истории Португалии на чемпионатах мира был нападающий Эйсебио, у которого было девять забитых мячей.

Поразив ворота Узбекистана, Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим на шести чемпионатах мира (ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014, ЧМ-2018, ЧМ-2022 и ЧМ-2026).