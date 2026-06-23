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Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ, опередив Эйсебио

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ, опередив Эйсебио
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории страны на чемпионатах мира, оформив дубль в ворота Узбекистана в матче 2-го тура группы K ЧМ-2026. Команды играют в эти минуты на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра работает Джалал Джайед (Марокко). На момент написания новости счёт 3:0 в пользу португальцев. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
2-й тайм
4 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Хусанов – 60'    

Роналду довёл число голов на ЧМ до 10. Ранее лучшим бомбардиром в истории Португалии на чемпионатах мира был нападающий Эйсебио, у которого было девять забитых мячей.

Поразив ворота Узбекистана, Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим на шести чемпионатах мира (ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014, ЧМ-2018, ЧМ-2022 и ЧМ-2026).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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