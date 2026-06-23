Роналду забил 10-й гол на чемпионатах мира, до рекорда Месси — восемь мячей

Второй гол форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Узбекистана в матче 2-го тура группы К чемпионата мира — 2026 стал для него 10-м на ЧМ. Команды играют в эти минуты на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра работает Джалал Джайед (Марокко). На момент написания новости счёт 3:0 в пользу португальцев. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Таким образом, Роналду сократил отставание от лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира Лионеля Месси до восьми голов.

Также Роналду стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды в истории ЧМ, опередив соотечественника Эйсебио, и единственным игроком с дублем на ЧМ старше 40 лет.