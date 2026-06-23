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Роналду забил 10-й гол на чемпионатах мира, до рекорда Месси — восемь мячей

Роналду забил 10-й гол на чемпионатах мира, до рекорда Месси — восемь мячей
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Второй гол форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Узбекистана в матче 2-го тура группы К чемпионата мира — 2026 стал для него 10-м на ЧМ. Команды играют в эти минуты на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра работает Джалал Джайед (Марокко). На момент написания новости счёт 3:0 в пользу португальцев. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
2-й тайм
4 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'    

Таким образом, Роналду сократил отставание от лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира Лионеля Месси до восьми голов.

Также Роналду стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды в истории ЧМ, опередив соотечественника Эйсебио, и единственным игроком с дублем на ЧМ старше 40 лет.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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