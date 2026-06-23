У Роналду и Каримова самая большая разница в возрасте среди игроков на поле в истории ЧМ

В матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана зафиксирована самая большая в истории мировых первенств разница в возрасте между двумя игроками на поле. Нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду на момент этой встречи исполнился 41 год 4 месяца 18 дней, а защитнику национальной команды Узбекистана Бехруджону Каримову 18 лет 10 месяцев 16 дней. Разница в возрасте между этими игроками составляет 22 года 183 дня.

Ранее рекордная разница в возрасте была зафиксирована на ЧМ-1994 между камерунцем Роже Милла и россиянином Владимиром Бесчастных (21 год 321 день).

После 1-го тура сборная Португалии набрала одно очко. Национальная команда Узбекистана не имеет в своём активе набранных очков.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).