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У Роналду и Каримова самая большая разница в возрасте среди игроков на поле в истории ЧМ

У Роналду и Каримова самая большая разница в возрасте среди игроков на поле в истории ЧМ
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В матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана зафиксирована самая большая в истории мировых первенств разница в возрасте между двумя игроками на поле. Нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду на момент этой встречи исполнился 41 год 4 месяца 18 дней, а защитнику национальной команды Узбекистана Бехруджону Каримову 18 лет 10 месяцев 16 дней. Разница в возрасте между этими игроками составляет 22 года 183 дня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

Ранее рекордная разница в возрасте была зафиксирована на ЧМ-1994 между камерунцем Роже Милла и россиянином Владимиром Бесчастных (21 год 321 день).

После 1-го тура сборная Португалии набрала одно очко. Национальная команда Узбекистана не имеет в своём активе набранных очков.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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