ФИФА хочет изменить правило пенальти прямо во время ЧМ-2026 — Мартин Зиглер

ФИФА обратилась в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с экстренным запросом об изменении правил проведения серий послематчевых пенальти, сообщает главный репортёр The Times Мартин Зиглер в социальной сети X. Руководство мирового футбола настаивает на введении новой процедуры до начала стадии плей-офф чемпионата мира, которая стартует в ближайшее воскресенье, 28 июня.

Суть реформы заключается в отказе от двух традиционных подбрасываний монеты (сначала на выбор ворот, а затем — на право первого удара) в пользу всего одного жеребьёвщика. Согласно новому регламенту, капитан, выигравший предматчевый жребий, получит право первого выбора — либо определить, какая команда бьёт первой, либо выбрать ворота. Проигравшему жребий капитану автоматически достанется второе решение.

ФИФА мотивирует это тем, что нынешняя система даёт слишком большое психологическое преимущество команде, выигравшей оба жребия, как это произошло, например, в недавнем финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026, где «Арсенал» проиграл обе монетки и бил вторым под чужой трибуной. Ожидается, что IFAB рассмотрит и утвердит поправку в ближайшие дни, чтобы протестировать её в матчах плей-офф на полях ЧМ-2026.