Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА хочет изменить правило пенальти прямо во время ЧМ-2026 — Мартин Зиглер

ФИФА хочет изменить правило пенальти прямо во время ЧМ-2026 — Мартин Зиглер
Комментарии

ФИФА обратилась в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с экстренным запросом об изменении правил проведения серий послематчевых пенальти, сообщает главный репортёр The Times Мартин Зиглер в социальной сети X. Руководство мирового футбола настаивает на введении новой процедуры до начала стадии плей-офф чемпионата мира, которая стартует в ближайшее воскресенье, 28 июня.

Суть реформы заключается в отказе от двух традиционных подбрасываний монеты (сначала на выбор ворот, а затем — на право первого удара) в пользу всего одного жеребьёвщика. Согласно новому регламенту, капитан, выигравший предматчевый жребий, получит право первого выбора — либо определить, какая команда бьёт первой, либо выбрать ворота. Проигравшему жребий капитану автоматически достанется второе решение.

ФИФА мотивирует это тем, что нынешняя система даёт слишком большое психологическое преимущество команде, выигравшей оба жребия, как это произошло, например, в недавнем финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026, где «Арсенал» проиграл обе монетки и бил вторым под чужой трибуной. Ожидается, что IFAB рассмотрит и утвердит поправку в ближайшие дни, чтобы протестировать её в матчах плей-офф на полях ЧМ-2026.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Президент ФИФА подтвердил, что вручит кубок победителю ЧМ совместно с Трампом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android