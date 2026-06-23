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У Криштиану Роналду 145 голов за сборную Португалии, у Месси за Аргентину — 122

У Криштиану Роналду 145 голов за сборную Португалии, у Месси за Аргентину — 122
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Дубль форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Узбекистана в матче 2-го тура группы К чемпионата мира — 2026 позволил нападающему довести количество голов за национальную команду до 145. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра работает Джалал Джайед (Марокко). На момент написания новости счёт 3:0 в пользу португальцев. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
2-й тайм
4 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Хусанов – 60'    

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Лионель Месси отстаёт от Роналду на 23 гола. На его счету 122 забитых мяча за сборную Аргентины.

Также Роналду стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды в истории ЧМ, опередив соотечественника Эйсебио, и единственным игроком с дублем на ЧМ старше 40 лет.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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