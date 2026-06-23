У Криштиану Роналду 145 голов за сборную Португалии, у Месси за Аргентину — 122

Дубль форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Узбекистана в матче 2-го тура группы К чемпионата мира — 2026 позволил нападающему довести количество голов за национальную команду до 145. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра работает Джалал Джайед (Марокко). На момент написания новости счёт 3:0 в пользу португальцев. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Лионель Месси отстаёт от Роналду на 23 гола. На его счету 122 забитых мяча за сборную Аргентины.

Также Роналду стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды в истории ЧМ, опередив соотечественника Эйсебио, и единственным игроком с дублем на ЧМ старше 40 лет.