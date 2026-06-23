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Между первым и последним голом Роналду на ЧМ прошло 20 лет и 11 дней. У Месси — столько же

Между первым и последним голом Роналду на ЧМ прошло 20 лет и 11 дней. У Месси — столько же
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил два мяча в ворота Узбекистана в матче 2-го тура группы К чемпионата мира — 2026 спустя 20 лет и 11 дней с момента первого гола на ЧМ. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра работает Джалал Джайед (Марокко). На момент написания новости счёт 4:0 в пользу португальцев. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

Впервые Роналду забил на чемпионате мира в ворота сборной Ирана (2:0) 17 июня 2006-го. Таким образом, португалец установил рекорд по наибольшему количеству времени между первым и последним голом на ЧМ, сравнявшись с игроком сборной Аргентины Лионелем Месси. Его первый гол был забит в ворота Сербии на том же ЧМ-2006 16 июня 2006-го.

Наибольшее время между первым и последним голом игрока за всю историю чемпионатов мира:

20 лет и 11 дней — Криштиану Роналду (17 июня 2006 года в ворота Ирана — 23 июня 2026 года в ворота Узбекистана).
20 лет и 11 дней — Лионель Месси (16 июня 2006 года в ворота Сербии — 22 июня 2026 года в ворота Австрии).
12 лет и 40 дней — Мирослав Клозе (2002 — 2014).
12 лет и 19 дней — Микаэль Лаудруп (1986 — 1998).
12 лет и 13 дней — Ивица Олич (2002 — 2014).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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