Криштиану Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил исторический рекорд мировых первенств. Оформив дубль в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 со сборной Узбекистана, форвард стал самым возрастным игроком, забившим два мяча в одной встрече за всю историю турнира. Игра проходит в эти минуты, сборная Португалии ведёт со счётом 4:0.

На момент матча возраст португальца составил 41 год и 138 дней. Роналду превзошёл достижение своего вечного соперника Лионеля Месси, который удерживал этот рекорд совсем недолго — после своего дубля в ворота сборной Австрии на текущем турнире в возрасте 38 лет и 363 дней.

Топ-5 самых возрастных авторов дубля в истории ЧМ:

Криштиану Роналду (Португалия) 41 год и 138 дней (2026, Португалия — Узбекистан). Лионель Месси (Аргентина) 38 лет и 363 дня (2026, Аргентина — Австрия). Роже Милла (Камерун) 38 лет и 34 дня (1990, Камерун — Колумбия). Оливье Жиру (Франция) 36 лет и 53 дня (2022, Франция — Австралия). Ласло Фазекаш (Венгрия) 34 года и 243 дня (1982, Венгрия — Сальвадор).