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Криштиану Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира

Криштиану Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории чемпионатов мира
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил исторический рекорд мировых первенств. Оформив дубль в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 со сборной Узбекистана, форвард стал самым возрастным игроком, забившим два мяча в одной встрече за всю историю турнира. Игра проходит в эти минуты, сборная Португалии ведёт со счётом 4:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

На момент матча возраст португальца составил 41 год и 138 дней. Роналду превзошёл достижение своего вечного соперника Лионеля Месси, который удерживал этот рекорд совсем недолго — после своего дубля в ворота сборной Австрии на текущем турнире в возрасте 38 лет и 363 дней.

Топ-5 самых возрастных авторов дубля в истории ЧМ:

  1. Криштиану Роналду (Португалия) 41 год и 138 дней (2026, Португалия — Узбекистан).
  2. Лионель Месси (Аргентина) 38 лет и 363 дня (2026, Аргентина — Австрия).
  3. Роже Милла (Камерун) 38 лет и 34 дня (1990, Камерун — Колумбия).
  4. Оливье Жиру (Франция) 36 лет и 53 дня (2022, Франция — Австралия).
  5. Ласло Фазекаш (Венгрия) 34 года и 243 дня (1982, Венгрия — Сальвадор).
Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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