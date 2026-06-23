«Вы что несёте бред, ёлки-палки!» Мостовой — о Месси, Роналду и их хейтерах

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающем национальной команды Аргентины Лионеле Месси, а также людях, критикующих этих футболистов. Месси забил пять мячей за два матча на ЧМ-2026, а Роналду сделал дубль в первом тайме встречи между сборной Португалии и Узбекистаном. Счёт в матче 4:0 в пользу португальцев.

«Друзья, что происходит? А где те люди, которые три дня назад кричали, что Роналду плохой, Роналду не надо ставить? Вы что несёте бред, ребята?! Вся Португалия и все остальные, вы должны целовать все места этим людям, как Роналду и Месси, что они на поле выходят в 41 год. Делают, бьют рекорды и устанавливают рекорд за рекордом. Ёлки-палки!

У нас многие до 30 доиграть не могут и три гола забивают.

Сейчас будут говорить: «Да это Узбекистан». Там людям по 25 лет, они не знают, как догнать его, ёлки-палки! Соберитесь, ребята, соберитесь! Мы живые свидетели Роналду и Месси, которые бьют, устанавливают. Ну, это просто фантастика, что мы наблюдаем, что они есть вообще на свете! Хотя у меня всегда Месси будет на первом месте. Всегда. Был, есть и останется. И все это знают прекрасно», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).