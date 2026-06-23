Англия — Гана: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Сегодня, 23 июня, состоится матч 2-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Ганы. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). В качестве главного арбитра выступит Саид Мартинес (Токоа, Гондурас). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Англия: Пикфорд, Конса, Гехи, Джеймс, Спенс, Райс, Андерсон, Беллингем, Кейн, Гордон, Мадуэке.

Гана: Асаре, Аджети, Менса, Опоку, Сеная, Йиренки, Парти, Сибо, Семеньо, Айю, Уильямс.

В 3-м туре сборная Англии встретится с Панамой (28 июня). Гана в 3-м туре сыграет с Хорватией (также 28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).