Португалия — Узбекистан: Нематов отметился автоголом на 60-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана. Игра проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступает Джалал Джайед из Марокко. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 4:0 в пользу сборной Португалии.

Голкипер Узбекистана Абдувохид Нематов отметился автоголом на 60-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил форвард Португалии Криштиану Роналду на шестой минуте. Защитник Нуну Мендеш удвоил преимущество южноевропейцев на 17-й минуте. На 29-й минуте судья отменил гол защитника Узбекистана Азизжона Ганиева после просмотра VAR из-за фола Аббосбека Файзуллаева на Жоау Канселу. А на 39-й минуте Криштиану Роналду оформил дубль.

После 1-го тура сборная Португалии набрала одно очко. Национальная команда Узбекистана не имеет в своём активе набранных очков.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).