Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана в матче ЧМ-2026, у Роналду — дубль

Завершился матч 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана. Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Джалал Джайед из Марокко. Победу в матче со счётом 5:0 праздновали футболисты сборной Португалии.

Первый мяч в матче забил форвард Португалии Криштиану Роналду на шестой минуте. Защитник Нуну Мендеш удвоил преимущество южноевропейцев на 17-й минуте. На 29-й минуте судья отменил гол защитника Узбекистана Азизжона Ганиева после просмотра VAR из-за фола Аббосбека Файзуллаева на Жоау Канселу. На 39-й минуте Криштиану Роналду оформил дубль. На 60-й минуте голкипер Узбекистана Абдувохид Нематов отметился автоголом. На 87-й минуте нападающий португальцев Рафаэл Леау установил окончательный счёт встречи — 5:0.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).