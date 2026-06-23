Криштиану Роналду — первый игрок, забивший два гола на ЧМ после 40 лет

41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Узбекистана (5:0). Таким образом, Роналду стал первым в истории ЧМ игроком старше 40 лет, который дважды забил на турнире.

Роналду стал вторым в рейтинге самых возрастных авторов гола на чемпионате мира (41 год 138 дней). Возглавляет список камерунец Роже Милла (42 года 39 дней на ЧМ-1994), топ-3 замыкает португалец Пепе (39 лет 283 дня на ЧМ-2022).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).