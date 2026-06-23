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Сборная Португалии на ЧМ-2026: результаты на 23 июня, положение в группе, следующий матч

Сборная Португалии на ЧМ-2026: результаты на 23 июня, положение в группе, следующий матч
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Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана (5:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Джалал Джайед из Марокко.

Результаты встреч сборной Португалии на ЧМ-2026 на 23 июня:

Португалия — ДР Конго — 1:1;
Португалия — Узбекистан — 5:0.

Следующий матч сборной Португалии на ЧМ-2026:

28 июня, 2:30 мск, Колумбия — Португалия.

После двух матчей сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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