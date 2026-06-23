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Англия — Гана: после первого тайма счёт 0:0 в матче чемпионата мира по футболу — 2026

Англия — Гана: после первого тайма счёт 0:0
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В эти минуты идёт перерыв матча 2-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Ганы. Встреча проходит на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). В качестве главного арбитра выступает Саид Мартинес (Токоа, Гондурас). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
2-й тайм
0 : 0
Гана

В 3-м туре сборная Англии встретится с Панамой (28 июня). Гана в 3-м туре сыграет с Хорватией (также 28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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