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Роналду крикнул в камеру «Я вернулся» после финального свистка в матче ЧМ с Узбекистаном

Роналду крикнул в камеру «Я вернулся» после финального свистка в матче ЧМ с Узбекистаном
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду крикнул в камеру «Я вернулся» после финального свистка в матче 2-го тура группы К чемпионата мира — 2026, в котором его команда разгромила Узбекистан (5:0). Встреча проходила на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра работал Джалал Джайед (Марокко).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

Роналду оформил дубль в ворота сборной Узбекистана, отличившись на шестой и 39-й минутах. Всего у 41-летнего форварда теперь 10 голов на чемпионатах мира, что сделало его лучшим бомбардиром турнира в истории страны.

Ранее, в 1-м туре, португальцы встречались со сборной ДР Конго. Игра завершилась результативной ничьей (1:1). Роналду отыграл 90 минут и не смог поразить ворота.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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