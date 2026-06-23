Роналду крикнул в камеру «Я вернулся» после финального свистка в матче ЧМ с Узбекистаном

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду крикнул в камеру «Я вернулся» после финального свистка в матче 2-го тура группы К чемпионата мира — 2026, в котором его команда разгромила Узбекистан (5:0). Встреча проходила на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра работал Джалал Джайед (Марокко).

Роналду оформил дубль в ворота сборной Узбекистана, отличившись на шестой и 39-й минутах. Всего у 41-летнего форварда теперь 10 голов на чемпионатах мира, что сделало его лучшим бомбардиром турнира в истории страны.

Ранее, в 1-м туре, португальцы встречались со сборной ДР Конго. Игра завершилась результативной ничьей (1:1). Роналду отыграл 90 минут и не смог поразить ворота.