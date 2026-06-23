Криштиану Роналду на ЧМ-2026, статистика в матче Португалия — Узбекистан

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе национальной команды в матче 2-го тура группы К мирового первенства 2026 года. Португальская команда победила сборную Узбекистана (5:0). Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Джалал Джайед из Марокко.

Роналду провёл на поле полный матч. За время, проведённое на поле, Роналду отметился двумя забитыми голами. Футболист отличился на шестой и 39-й минутах встречи. Игрок стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на чемпионатах мира. У Роналду 10 мячей. Форвард нанёс семь ударов по воротам Узбекистана (пять – в створ). Точность передач Роналду составила 68,4%.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.