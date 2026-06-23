Хусанов расплакался после матча Португалия — Узбекистан, игрока утешал бывший одноклубник

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов расплакался после разгромного поражения от Португалии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 (0:5). Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Джалал Джайед из Марокко.

Игрока сборной Узбекистана утешал полузащитник португальцев и бывший одноклубник по «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).