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Хусанов расплакался после матча Португалия — Узбекистан, игрока утешал бывший одноклубник

Хусанов расплакался после матча Португалия — Узбекистан, игрока утешал бывший одноклубник
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Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов расплакался после разгромного поражения от Португалии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 (0:5). Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Джалал Джайед из Марокко.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

Игрока сборной Узбекистана утешал полузащитник португальцев и бывший одноклубник по «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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