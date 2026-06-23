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«Разочарование». Экс главный тренер Узбекистана Непомнящий — о поражении от Португалии

«Разочарование». Экс главный тренер Узбекистана Непомнящий — о поражении от Португалии
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Бывший главный тренер сборной Узбекистана Валерий Непомнящий высказался о разгромном поражении национальной команды от Португалии (0:5) во 2-м туре группы К чемпионата мира — 2026. Встреча проходила на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра работал Джалал Джайед (Марокко).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Какие могут быть впечатления от такого счёта? Разочарование. Мне кажется, сборная Узбекистана не совсем верно построила игру. С португальцами никак нельзя играть в такой открытый футбол. Нужно было хорошенько позаботиться об игре в обороне с самого начала матча, а не играть открыто.

Надеюсь, у Узбекистана достаточно времени, чтобы восстановиться, прийти в себя после этого поражения и хорошо подготовиться к следующей игре с ДР Конго. Будем надеяться, что им удастся справиться с этим соперником. Хотя тоже будет непросто. Сможет ли Узбекистан выйти в плей-офф? В футболе шансы есть всегда, но они незначительны», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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