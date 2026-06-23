Главный тренер сборной Португалии высказался о разгромной победе над Узбекистаном на ЧМ

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о разгромной победе своих подопечных над командой Узбекистана (5:0) в матче 2-го тура группы К чемпионата мира — 2026. Встреча проходила на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра работал Джалал Джайед (Марокко).

«Вот такую ​​реакцию мы увидели в раздевалке. Бывают моменты, когда для того, чтобы прогрессировать в турнире, нужна такая игра, как первая. Сегодня мы увидели команду с тем же настроем и самоотдачей, но с большей зрелостью, потому что это был уже не первый матч. Я очень доволен результатом», — приводит слова Мартинеса официальный сайт ФИФА.

Ранее, в 1-м туре, португальцы встречались со сборной ДР Конго. Игра завершилась результативной ничьей (1:1).