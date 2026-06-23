«Разные футбольные галактики». Казанский — о победе Португалии над Узбекистаном на ЧМ-2026

Спортивный комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от матча 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана (5:0).

«Да и странно было бы надеяться. Даже немного блаженно. Разные футбольные галактики — узбеки и португальцы. Дело Каннаваро сейчас — сильно приготовиться к демократическим конголезцам. А не вот это вот всё. Да, самый красивый из отменённых голов чемпионата теперь точно — узбекский. Вот и всё, что можно взять из игры. Португальцы прекрасно понимали, что надо без прелюдий сразу всё сделать и дрейфовать в сторону матчей на вылет. Результат тут вторичен. Пять или четыре— неважно. Важно, что Португалия всё-таки приехала на чемпионат. Первая игра была просто провальной репетицией.

Ну и Он! 10 матчей на Евро и Мире не забивал. За это время, пока у Роналду пересохло, вечный соперник 11 штук накидал. С Конго вышло по старой памяти. Первая игра вся в моменте, когда Криштиану сам ударил, а не пропустил мяч на точный удар Бруно. Сегодня и Он приехал. Ура, товарищи! Причём, как мне кажется, гол Мендеша со штрафного надо ему записывать. Своими шагами и выдохом «Номер 7» взял на себя внимание всего мира. Какие уж тут игроки сборной Узбекистана….

Да и какой блестящий несостоявшийся гол с розыгрыша уже во втором тайме. Шесть чемпионатов мира забивает Роналду. Величие. Легенда, а не миф. А нам — наслаждение каждый день от минут Месси и Криштиану. В этой линейке уже и Мбаппе, надо быть справедливым к новому герою игры. Португальцы привезли очень интересные шаблоны и заготовки на длинный путь. Это здорово», — написал Казанский в своём телеграм-канале.