«В каждой туче есть проблеск света». Роналду — после матча Португалия — Узбекистан

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после разгромной победы национальной команды над Узбекистаном в матче чемпионата мира 2026 года (5:0).

«Я очень счастлив. Но для меня самое важное — это наша работа и уверенность, которую мы продемонстрировали. Команда показала действительно хорошую игру и значительно прибавила. Как говорится, в каждой туче есть проблеск света. Конечно, лично для меня рекорды всегда приятны, но моя цель всегда — помочь национальной команды достичь своих целей», — приводит слова Роналду официальный сайт ФИФА.

Футболист отличился на шестой и 39-й минутах встречи. Игрок стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на чемпионатах мира. У Роналду 10 мячей.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К.

Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).