Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В каждой туче есть проблеск света». Роналду — после матча Португалия — Узбекистан

«В каждой туче есть проблеск света». Роналду — после матча Португалия — Узбекистан
Комментарии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после разгромной победы национальной команды над Узбекистаном в матче чемпионата мира 2026 года (5:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Я очень счастлив. Но для меня самое важное — это наша работа и уверенность, которую мы продемонстрировали. Команда показала действительно хорошую игру и значительно прибавила. Как говорится, в каждой туче есть проблеск света. Конечно, лично для меня рекорды всегда приятны, но моя цель всегда — помочь национальной команды достичь своих целей», — приводит слова Роналду официальный сайт ФИФА.

Футболист отличился на шестой и 39-й минутах встречи. Игрок стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на чемпионатах мира. У Роналду 10 мячей.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К.

Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.
В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Вы что несёте бред, ёлки-палки!» Мостовой — о Месси, Роналду и их хейтерах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android