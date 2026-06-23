Роналду ответил, зачем крикнул «Я вернулся» после матча с Узбекистаном

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, оформивший дубль в матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Узбекистана (5:0), прокомментировал свои слова после финального свистка в этой встрече. Игрок сказал: «Я вернулся».

«Чтобы люди не забывали», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).