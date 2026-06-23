Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рекорд Месси, взлёт Бразилии, вылет Турции. Стрим «Чемпионата» — ЧемпМира#4

Рекорд Месси, взлёт Бразилии, вылет Турции. Стрим «Чемпионата» — ЧемпМира#4
Комментарии

Чемпионат мира! Рекорд Клозе пал: Лионель Месси не забил с точки, но забил два с игры! Винисиус Жуниор делает 1+1 с Гаити, Дениз Ундав и Микель Оярсабаль оформляют дубли за сборные Германии и Франции, а Турция вылетает с ЧМ досрочно с топовым составом и обрушивает на себя хейт болельщиков. Вратари-герои из Кюрасао и Кабо-Верде продолжают удивлять. Смотрим и обсуждаем в приятной компании.

В гости к Валентине Сивкович и Михаилу Рождественскому пришёл автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин.

Валентина Сивкович
Михаил Рождественский
Максим Никитин

Рекорд МЕССИ, взлёт БРАЗИЛИИ, вылет ТУРЦИИ. ЧемпМира#4

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android