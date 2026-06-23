Рекорд Месси, взлёт Бразилии, вылет Турции. Стрим «Чемпионата» — ЧемпМира#4

Чемпионат мира! Рекорд Клозе пал: Лионель Месси не забил с точки, но забил два с игры! Винисиус Жуниор делает 1+1 с Гаити, Дениз Ундав и Микель Оярсабаль оформляют дубли за сборные Германии и Франции, а Турция вылетает с ЧМ досрочно с топовым составом и обрушивает на себя хейт болельщиков. Вратари-герои из Кюрасао и Кабо-Верде продолжают удивлять. Смотрим и обсуждаем в приятной компании.

В гости к Валентине Сивкович и Михаилу Рождественскому пришёл автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин.

Валентина Сивкович

Михаил Рождественский

Максим Никитин

Рекорд МЕССИ, взлёт БРАЗИЛИИ, вылет ТУРЦИИ. ЧемпМира#4