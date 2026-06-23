Криштиану Роналду: это была непростая неделя, но мы вернулись

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, оформивший дубль в матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Узбекистана (5:0), высказался о выступлении своей сборной на нынешнем мировом первенстве. В 1-м туре португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1).

«Я знаю, что если ты усердно трудишься, то бог тебе помогает. Это была непростая неделя, она началась так, как будто я уже завершил карьеру. Но я продолжил бороться, как и всегда, поскольку я верю в труд. Должен признать, было непросто, но мы вернулись», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).