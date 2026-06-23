Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду — 10 голов на чемпионатах мира и ни одного в плей-офф

Роналду — 10 голов на чемпионатах мира и ни одного в плей-офф
Комментарии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает удерживать один из самых необычных и парадоксальных рекордов в истории мировых первенств. Оформив дубль в ворота сборной Узбекистана (5:0) на текущем ЧМ-2026, нападающий довёл счёт своих голов на турнирах до 10. При этом абсолютно все свои мячи португалец забил исключительно в рамках группового этапа.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

Роналду лидирует в историческом списке топ-бомбардиров, которые никогда не отличались в матчах плей-офф чемпионатов мира. Благодаря дублю в Хьюстоне он увеличил отрыв от легендарного венгерского нападающего Лайоша Тихи.

Топ-4 бомбардиров в истории чемпионатов мира без голов в плей-офф:

  1. Криштиану Роналду (Португалия) — 10 голов.
  2. Лайош Тихи (Венгрия) — 7 голов.
  3. Олег Саленко (Россия) — 6 голов.
  4. Эннер Валенсия (Эквадор) — 6 голов.
Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча Португалия — Узбекистан на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android