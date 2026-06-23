Роналду — 10 голов на чемпионатах мира и ни одного в плей-офф

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает удерживать один из самых необычных и парадоксальных рекордов в истории мировых первенств. Оформив дубль в ворота сборной Узбекистана (5:0) на текущем ЧМ-2026, нападающий довёл счёт своих голов на турнирах до 10. При этом абсолютно все свои мячи португалец забил исключительно в рамках группового этапа.

Роналду лидирует в историческом списке топ-бомбардиров, которые никогда не отличались в матчах плей-офф чемпионатов мира. Благодаря дублю в Хьюстоне он увеличил отрыв от легендарного венгерского нападающего Лайоша Тихи.

Топ-4 бомбардиров в истории чемпионатов мира без голов в плей-офф:

Криштиану Роналду (Португалия) — 10 голов. Лайош Тихи (Венгрия) — 7 голов. Олег Саленко (Россия) — 6 голов. Эннер Валенсия (Эквадор) — 6 голов.