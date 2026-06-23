У тренера сборной Франции Дешама умерла мать, специалист покинет США

У главного тренера сборной Франции Дидье Дешама умерла мать, и специалист покинет расположение национальной команды, базирующейся в США во время чемпионата мира 2026 года, об этом сообщили в Федерации футбола Франции (FFF).

Тренер покинет Соединённые Штаты, чтобы быть как можно ближе к своим близким и присутствовать на похоронах. Специалист не сможет присутствовать на тренерской скамье 26 июня на последнем матче группового этапа национальной команды с Норвегией. По согласованию с Филиппом Диалло, президентом Федерация футбола Франции, Дидье Дешам поручил своему помощнику Ги Стефану руководить командой до своего возвращения.

Сообщается, что вся сборная Франции находится в потрясении.

После 2-го тура сборная Франции набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы I.