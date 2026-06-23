Губерниев: Криштиану Роналду абсолютно великий! Как неправы те, кто его хейтил!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду. В матче 2-го тура группы К с Узбекистаном (5:0) 41-летний нападающий оформил дубль и помог своей команде одержать уверенную победу.

«Криштиану Роналду абсолютно великий! Как неправы те, кто его хейтил! Футбол надо понимать!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Ранее, в 1-м туре, португальцы встречались со сборной ДР Конго. Игра завершилась результативной ничьей (1:1). Роналду отыграл 90 минут и не смог поразить ворота. Голы Криштиану Узбекистану стали для него 144-м и 145-м за сборную Португалии.