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Губерниев: Криштиану Роналду абсолютно великий! Как неправы те, кто его хейтил!

Губерниев: Криштиану Роналду абсолютно великий! Как неправы те, кто его хейтил!
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду. В матче 2-го тура группы К с Узбекистаном (5:0) 41-летний нападающий оформил дубль и помог своей команде одержать уверенную победу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Криштиану Роналду абсолютно великий! Как неправы те, кто его хейтил! Футбол надо понимать!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Ранее, в 1-м туре, португальцы встречались со сборной ДР Конго. Игра завершилась результативной ничьей (1:1). Роналду отыграл 90 минут и не смог поразить ворота. Голы Криштиану Узбекистану стали для него 144-м и 145-м за сборную Португалии.

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