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Джанни Инфантино поздравил Криштиану Роналду с уникальным рекордом на чемпионатах мира

Джанни Инфантино поздравил Криштиану Роналду с уникальным рекордом на чемпионатах мира
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Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил капитана сборной Португалии Криштиану Роналду с историческим достижением, которое тот установил в матче группового этапа ЧМ-2026 со сборной Узбекистана. Оформив дубль в этой встрече, 41-летний форвард стал первым футболистом в истории, забившим на шести разных чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Поздравляю Криштиану Роналду с тем, что он стал первым игроком, забившим на шести чемпионатах мира. Желаю удачи в оставшихся матчах турнира»,— написал президент ФИФА Инфантино в социальных сетях.

Благодаря двум забитым мячам в ворота сборной Узбекистана Роналду не только установил уникальный рекорд по результативности на турнирах (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), но и обошёл легендарного Эйсебио, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды на мировых первенствах (10 голов).

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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