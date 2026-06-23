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Аршавин: в игре с Узбекистаном многое получалось у португальцев, важно, что забил Роналду

Аршавин: в игре с Узбекистаном многое получалось у португальцев, важно, что забил Роналду
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин оценил игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Узбекистана (5:0). Футболист в этой игре оформил дубль.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

— Это возрождение Роналду? Или соперник слабый и матч неинформативный?
— Конечно же, разница в классе огромная [между сборными Португалии и Узбекистана]. И это было известно и до чемпионата мира. У Узбекистана главная игра впереди — с ДР Конго. Но сегодня многое получалось у португальцев. Не скажу, что прям всё, но очень важно было, что они в начале забили, что забил именно Роналду.

И здесь такой немножко сюр. В сегодняшней игре глобально Роналду мог пять забить. Было бы очень интересно и забавно после того, как весь мир говорил о Месси, какой он великий, хороший, у него уже пять голов, и какой плохой Роналду. И сегодня португалец за одну игру мог сравняться с Месси, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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