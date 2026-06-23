Защитник сборной Англии не пожал перед игрой руку Парти, обвиняемого в насилии — источник

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Джед Спенс не пожал руку полузащитнику сборной Ганы Томасу Парти перед матчем команд во 2-м туре группы L чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает журналист Джеймс Олли. Встреча сборных проходит на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США), на данный момент счёт 0:0.

Ранее Томас Парти в рамках расследования не признал себя виновным по семи пунктам обвинения в изнасиловании и одному — в сексуальном насилии в отношении четырёх женщин в период с 2020 по 2022 год.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).