Бубнов прокомментировал результат матча Португалия — Узбекистан на ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался после матча между сборной Португалии и Узбекистаном на чемпионате мира 2026 года.

«Перед игрой я сказал, что Узбекистан пропустит минимум три. Роналду будет очень стараться для того, чтобы закончить разговоры вокруг него. Якорь, турист, пассажир, как только его не оскорбляли. И обязательно забьёт. И даже постарается три забить. Два как минимум забьёт. Все прогнозы подтвердились.

Это, наверное, будет самая лёгкая игра по расшифровке. Узбекистан практически не владел мячом. Больше чем уверен, там очень мало будет технико-тактических действий и процент брака будет очень высокий.

До чемпионата мира я говорил, что эта команда сразу вылетит после первого этапа, после трёх игр. Ни одной игры она не выиграет. Дай бог, чтобы гол забили, хотя бы один гол они уже забили. Ну, что? Они получили очень большой опыт, необходимый им», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.