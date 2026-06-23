Джуд Беллингем побил рекорд Уэйна Руни в сборной Англии

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем вписал своё имя в историю английского футбола. Выйдя в стартовом составе национальной команды на матч группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Ганы, хавбек преодолел отметку в 50 матчей за «трёх львов». Игра проходит в эти минуты, счёт 0:0.

Беллингем стал самым молодым футболистом в истории сборной Англии, достигшим этого юбилея. На момент выхода на поле ему исполнилось 22 года и 359 дней.

Предыдущее достижение принадлежало бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни, который удерживал этот рекорд на протяжении долгого времени.