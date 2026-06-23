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Джуд Беллингем побил рекорд Уэйна Руни в сборной Англии

Джуд Беллингем побил рекорд Уэйна Руни в сборной Англии
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем вписал своё имя в историю английского футбола. Выйдя в стартовом составе национальной команды на матч группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Ганы, хавбек преодолел отметку в 50 матчей за «трёх львов». Игра проходит в эти минуты, счёт 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
2-й тайм
0 : 0
Гана

Беллингем стал самым молодым футболистом в истории сборной Англии, достигшим этого юбилея. На момент выхода на поле ему исполнилось 22 года и 359 дней.

Предыдущее достижение принадлежало бывшему нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни, который удерживал этот рекорд на протяжении долгого времени.

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