Сборные Англии и Ганы не забили голов в матче чемпионата мира — 2026

Окончен матч 2-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Ганы. Команды сыграли вничью — 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). В качестве главного арбитра выступил Саид Мартинес (Токоа, Гондурас).

После этой игры у Англии и Ганы по четыре очка, у Хорватии и Панамы пока нет набранных очков, эти команды проведут свой матч в рамках 2-го тура 24 июня, стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск.

В 3-м туре сборная Англии встретится с Панамой (28 июня). Гана в 3-м туре сыграет с Хорватией (также 28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).