«Челси» готов завершить сделку по лучшему защитнику Серии А за € 50 млн — Романо

Лондонский «Челси» готов завершить сделку по переходу защитника Марко Палестры из «Аталанты». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. лондонцы собираются заплатить за игрока € 50 млн, а с учётом бонусов сумма превысит € 55 млн.

Ранее интерес к игроку приписывали миланскому «Интеру». По данным источника, итальянский клуб не готов повторить предложение «Челси». Сообщается, что Палестре осталось лишь получить окончательное одобрение от своего клуба.

Минувший сезон 21-летний правый латераль провёл на правах аренды в «Кальяри». По итогам сезона-2025/2026 футболист был признан лучшим защитником итальянской Серии А. На его счету гол и четыре результативные передачи в 37 турах.