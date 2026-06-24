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Криштиану Роналду в соцсетях посвятил пост победе над сборной Узбекистана

Криштиану Роналду в соцсетях посвятил пост победе над сборной Узбекистана
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсетях опубликовал пост, посвящённый победе португальцев в матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Узбекистана (5:0). Футболист в этой игре отметился дублем.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Мы здесь!» — сказано в публикации Роналду.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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