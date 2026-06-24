Криштиану Роналду в соцсетях посвятил пост победе над сборной Узбекистана

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсетях опубликовал пост, посвящённый победе португальцев в матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Узбекистана (5:0). Футболист в этой игре отметился дублем.

«Мы здесь!» — сказано в публикации Роналду.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).