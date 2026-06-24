Роналду прервал журналиста, который хотел задать вопрос о рекорде Месси по голам на ЧМ

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прервал журналиста, который хотел задать вопрос о рекорде нападающего Аргентины Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира.
— Вчера Лионель Месси забил два мяча…
— Дальше. Дальше, дальше, дальше, — сказал Роналду в послематчевом интервью.
Месси в матче Аргентины с Австрией (2:0) забил свои 17-й и 18-й мячи и стал лучшим бомбардиром в истории турнира, опередив по этому показателю бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов.
Сборная Португалии разгромила Узбекистан в матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 (5:0).
Роналду отличился на шестой и 39-й минутах встречи. Игрок стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на чемпионатах мира. У Роналду 10 мячей.
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