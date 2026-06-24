«Вылетели бы, как сборная Узбекистана». Бубнов — о команде России в случае участия на ЧМ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах сборной России на чемпионате мира 2026 года в случае её участия в турнире.

«Было много разговоров о том, что если бы наша сборная на чемпионате мира играла… спецы, блин, договорились до того, что она легко бы вышла из группы. Ну вот. Я говорил, что из группы бы они не вышли, потому что когда играли с Узбекистаном, сыграли вничью в Ташкенте. А Узбекистан не выйдет из группы. Поэтому, если бы наши туда попали, а надо ещё отборочную игру было выиграть в Европе. Не факт, что они туда бы попали. Они вылетели бы, как вылетела сборная Узбекистана», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

После двух матчей на мировом первенстве сборная Узбекистана не имеет в своём активе набранных очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице группы К.

Российские клубы и сборные не принимают участие в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.