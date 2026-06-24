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Панама — Хорватия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026, 24 июня 2026

Панама — Хорватия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026
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Сегодня, 24 июня, состоится матч 2-го тура группы L чемпионата мира — 2026 между сборными Панамы и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). В качестве главного арбитра выступит Пьер Ачо из Габона. Стартовый свисток судьи прозвучит в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 02:00 МСК
Панама
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Панама: Москера, Кордоба, Мурильо, Андраде, Рамос, Блэкман, Харви, Мартинес, Барсенас, Фахардо, Пума.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Понграчич, Шутало, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Батурина, Пашалич, Перишич, Муса.

После 1-го тура группы L сборная Панамы не набрала очков и занимает третье место. Хорватия, также не заработав очков, располагается на четвёртой строчке. На втором месте находится Гана (3), на первом — Англия (1). В заключительном туре Хорватия сыграет с Ганой, а Панама — с Англией.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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