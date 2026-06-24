Панама — Хорватия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Сегодня, 24 июня, состоится матч 2-го тура группы L чемпионата мира — 2026 между сборными Панамы и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). В качестве главного арбитра выступит Пьер Ачо из Габона. Стартовый свисток судьи прозвучит в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Панама: Москера, Кордоба, Мурильо, Андраде, Рамос, Блэкман, Харви, Мартинес, Барсенас, Фахардо, Пума.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Понграчич, Шутало, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Батурина, Пашалич, Перишич, Муса.

После 1-го тура группы L сборная Панамы не набрала очков и занимает третье место. Хорватия, также не заработав очков, располагается на четвёртой строчке. На втором месте находится Гана (3), на первом — Англия (1). В заключительном туре Хорватия сыграет с Ганой, а Панама — с Англией.