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«Атлетико» подаёт жалобу в ФИФА на «Барселону» из-за трансфера Хулиана Альвареса

«Атлетико» подаёт жалобу в ФИФА на «Барселону» из-за трансфера Хулиана Альвареса
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Мадридский «Атлетико» официально инициирует судебное разбирательство против «Барселоны». Поводом для обращения в Международную федерацию футбола (ФИФА) стали неправомерные, по мнению руководства «матрасников», переговоры каталонского клуба с нападающим Хулианом Альваресом.

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин прокомментировал позицию мадридского клуба, обвинив сине-гранатовых в нарушении трансферного регламента.

«Наша обязанность — защищать интересы «Атлетико», и именно поэтому мы собираемся подать жалобу в ФИФА на «Барселону» за переговоры с игроком, имеющим действующий контракт в течение защищённого периода»,— приводит слова Марина Фабрицио Романо в социальной сети X.

Согласно правилам ФИФА, клубы не имеют права вступать в прямые переговоры с футболистами других команд без официального уведомления и разрешения нынешнего работодателя, если до истечения контракта игрока остаётся более полугода. «Атлетико» намерен доказать, что каталонцы нарушили этот пункт регламента при попытке переманить аргентинского форварда.

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