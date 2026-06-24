Сборная Англии на ЧМ-2026: результаты на 24 июня, положение в группе, следующий матч

Сборная Англии сыграла вничью с национальной командой Ганы в матче 2-го тура группы L чемпионата мира 2026 года со счётом 0:0. Встреча проходила на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США).

Результаты матчей сборной Англии на ЧМ-2026 на 24 июня:

— Англия — Хорватия — 4:2, 1-й тур группы L.

— Англия — Гана — 0:0, 2-й тур группы L.

Следующий матч сборной Англии на ЧМ-2026:

— 28 июня, 00:00 мск. Панама — Англия, 3-й тур группы L.

Англия занимает первое место в турнирной таблице группы L. Команда набрала четыре очка за два матча.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).