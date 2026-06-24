Гарри Кейн не забил Гане — в матче, на который его проклял африканский колдун

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн не смог забить в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Ганой (0:0). Напомним, перед игрой на футболиста наложил проклятие колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам.

Кейн провёл на поле все 90 минут, нанёс три удара (один в створ) и не отметился результативными действиями. Самый опасный момент был у англичанина на 86-й минуте встречи, где форвард имел возможность с лёта вколотить мяч в цель с пяти-шести метров, но запустил мяч выше перекладины.

Фото: Кадр из трансляции

Англия занимает первое место в турнирной таблице группы L. Команда набрала четыре очка за два матча. Кейн на турнире отметился двумя голами в двух встречах.