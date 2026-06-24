Гарри Кейн на ЧМ-2026, статистика в матче Англия — Гана: голы, передачи, карточки

Нападающий Гарри Кейн в составе сборной Англии принял участие в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Ганы. Встреча 2-го тура группы L завершилась вничью со счётом 0:0.

Гарри Кейн провёл на поле весь матч. За это время он не отметился результативными действиями и не получил предупреждение.

В следующем матче Англия сыграет с Панамой 28 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.