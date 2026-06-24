Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн на ЧМ-2026, статистика в матче Англия — Гана: голы, передачи, карточки, сколько отыграл

Гарри Кейн на ЧМ-2026, статистика в матче Англия — Гана: голы, передачи, карточки
Комментарии

Нападающий Гарри Кейн в составе сборной Англии принял участие в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Ганы. Встреча 2-го тура группы L завершилась вничью со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

Гарри Кейн провёл на поле весь матч. За это время он не отметился результативными действиями и не получил предупреждение.

Гарри Кейн Подробнее

В следующем матче Англия сыграет с Панамой 28 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Англия потеряла очки в матче ЧМ-2026. А Роналду разорвал оборону сборной Узбекистана
Англия потеряла очки в матче ЧМ-2026. А Роналду разорвал оборону сборной Узбекистана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android