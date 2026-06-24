Беллингем признан лучшим игроком матча между Англией и Ганой на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча 2-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года с Ганой (0:0). Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). В качестве главного арбитра выступил Саид Мартинес (Токоа, Гондурас).

Беллингем вышел в стартовом составе и был заменён на 74-й минуте.

После этой игры у Англии и Ганы по четыре очка, у Хорватии и Панамы пока нет набранных очков, эти команды проведут матч между собой в рамках 2-го тура 24 июня, стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск.

В 3-м туре сборная Англии встретится с Панамой, а Гана сыграет с Хорватией (оба матча состоятся 28 июня).