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Беллингем признан лучшим игроком матча между Англией и Ганой на ЧМ-2026

Беллингем признан лучшим игроком матча между Англией и Ганой на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча 2-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года с Ганой (0:0). Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). В качестве главного арбитра выступил Саид Мартинес (Токоа, Гондурас).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

Беллингем вышел в стартовом составе и был заменён на 74-й минуте.

После этой игры у Англии и Ганы по четыре очка, у Хорватии и Панамы пока нет набранных очков, эти команды проведут матч между собой в рамках 2-го тура 24 июня, стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск.

В 3-м туре сборная Англии встретится с Панамой, а Гана сыграет с Хорватией (оба матча состоятся 28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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