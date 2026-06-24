Расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2026 на 24 июня

Сегодня, 24 июня, продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 24 и 25 июня (время московское):
Группа A:
4:00. Чехия — Мексика;
4:00. ЮАР — Южная Корея.
Группа B:
22:00. Швейцария — Канада;
22:00. Босния и Герцеговина — Катар.
Группа C:
1:00. Марокко — Гаити;
1:00. Шотландия — Бразилия.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.