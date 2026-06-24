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Стоунз не вышел в стартовом составе Англии в матче крупного турнира впервые с Евро-2016

Стоунз не вышел в стартовом составе Англии в матче крупного турнира впервые с Евро-2016
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Защитник сборной Англии Джон Стоунз не вышел в стартовом составе национальной команды на матч крупного турнира впервые с Евро-2016. Стоунз не принял участия в матче 2-го тура чемпионата мира 2026 года со сборной Ганы (0:0). Ранее защитник выходил с первых минут во всех матчах ЧМ-2018, Евро-2020, ЧМ-2022, Евро-2024 и в 1-м туре ЧМ-2026. Об этом сообщил Squawka в социальной сети Х.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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