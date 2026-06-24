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Тренер Португалии ответил на сравнения Месси и Роналду на фоне их выступления на ЧМ-2026

Тренер Португалии ответил на сравнения Месси и Роналду на фоне их выступления на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес после победы над Узбекистаном (5:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026 года ответил на вопрос о сравнениях португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Это футболисты, которые трансформировали игру. Их противостояние способствовало прогрессу обоих. Есть легенда, а есть нынешний капитан — более приземлённый пример того, что значит играть за сборную. У Криштиану образцовое отношение в раздевалке. Он проявлял жёсткую дисциплину. Я рад за него, он это заслужил. Он восстанавливается и уже готовится к следующему поединку. В этой простоте его особенность», — приводит слова Мартинеса Record.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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