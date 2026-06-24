Тренер Португалии ответил на сравнения Месси и Роналду на фоне их выступления на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес после победы над Узбекистаном (5:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026 года ответил на вопрос о сравнениях португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

«Это футболисты, которые трансформировали игру. Их противостояние способствовало прогрессу обоих. Есть легенда, а есть нынешний капитан — более приземлённый пример того, что значит играть за сборную. У Криштиану образцовое отношение в раздевалке. Он проявлял жёсткую дисциплину. Я рад за него, он это заслужил. Он восстанавливается и уже готовится к следующему поединку. В этой простоте его особенность», — приводит слова Мартинеса Record.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.