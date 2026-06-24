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Англия сыграла вничью во втором матче на каждом из четырёх последних крупных турниров

Англия сыграла вничью во втором матче на каждом из четырёх последних крупных турниров
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Сборная Англии сыграла вничью с национальной командой Ганы в матче 2-го тура чемпионата мира 2026 года со счётом 0:0. Таким образом, Англия поделила очки с соперником во вторых матчах на каждом из четырёх последних крупных турниров.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

Ранее сборная Англии сыграла вничью с Шотландией (0:0) во 2-м туре Евро-2020, с США (0:0) во 2-м туре ЧМ-2022, с Данией (1:1) во 2-м туре Евро-2024.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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