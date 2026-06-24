Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колумбия — ДР Конго: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 начнется в 5:00 24 июня 2026

Колумбия — ДР Конго: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 5:00
Комментарии

Сегодня, 24 июня, состоится матч группы К чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Колумбии и ДР Конго. Команды будут играть на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Италия). Начало игры — в 5:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 05:00 МСК
Колумбия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре Колумбия обыграла Узбекистан со счётом 3:1, а ДР Конго поделила очки с Португалией — 1:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android