Колумбия — ДР Конго: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 5:00
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Сегодня, 24 июня, состоится матч группы К чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Колумбии и ДР Конго. Команды будут играть на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Италия). Начало игры — в 5:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 05:00 МСК
Колумбия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 1-м туре Колумбия обыграла Узбекистан со счётом 3:1, а ДР Конго поделила очки с Португалией — 1:1.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.
Комментарии
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