Колумбия — ДР Конго: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 началась

В эти минуты началась онлайн-трансляция матча группы К чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Колумбии и ДР Конго. Команды играют на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани (Италия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1-м туре Колумбия обыграла Узбекистан со счётом 3:1, а ДР Конго поделила очки с Португалией — 1:1.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.