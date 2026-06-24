«Мне всё равно на остальных». Роналду — о голах Месси
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, оформивший дубль в матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Узбекистана (5:0), жёстко ответил журналисту о голах аргентинского форварда Лионеля Месси на ЧМ-2026.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6' 2:0 Мендеш – 17' 3:0 Роналду – 39' 4:0 Нематов – 60' 5:0 Леау – 87'
«Мне всё равно на остальных. Мбаппе тоже забивает, Холанд…», — сказал Роналду, покидая микст-зону.
После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.
В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).
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