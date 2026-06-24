«Мне всё равно на остальных». Роналду — о голах Месси

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, оформивший дубль в матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Узбекистана (5:0), жёстко ответил журналисту о голах аргентинского форварда Лионеля Месси на ЧМ-2026.

«Мне всё равно на остальных. Мбаппе тоже забивает, Холанд…», — сказал Роналду, покидая микст-зону.

После 2-го тура сборная Португалии набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы К. Национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).